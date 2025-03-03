‘Avrupa bizi bekliyoruz’

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“AVRUPA bizi bekliyor” diyen CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, karnaval etkinlikleri nedeniyle görüşmelere salı veya perşembe günü devam edilmesi öngörüldüğü halde, zaman kaybetmemek için heyetlerin bugün yeniden bir araya gelme kararı aldıklarını söyledi. SPD Eş Başkanı ve partinin Federal Meclis Grup Başkanı Lars Klingbeil da Alman kamu televizyonu ARD’ye dün akşam verdiği demecinde, “İlk görüşmeleri cuma günü yaptık. Olumluydu. Hepimize büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. Tarafların istekli olduğunu hissediyorum. İnsanlarımız büyük soru ve sorunlara yanıt bekliyor. O nedenle en kısa zamanda görüşmelere devam edeceğiz. Yarından (pazartesi) itibaren görüşmelere devam” açıklamasında bulundu.

‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK’

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, CDU/CSU’nun SPD ile ülkeyi ileri taşıyacak yeni bir koalisyon hükümeti kurmaları için kaybedilecek zaman olmadığını vurguladı. Avrupa Almanya’yı bekliyor. Bu nedenle görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Bizim hedefimiz Paskalya Yortusu’na (20-21 Nisan) kadar görüşmeleri tamamlayıp hükümeti kurmak. CDU’lu başbakan adayı Friedrich Merz, Avrupa’da liderlik rolü üstlenmeli” dedi.

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, Başkan Fiedrich Merz’in çok yakında ABD Başkanı Donald Trump’la buluşmayı planladığını söyledi. Wadephul, “Merz mümkün olan en kısa zamanda Trump’la görüşmek istiyor. Umarım bagajında büyük miktarda savunma bütçesi de olur. Her ne kadar bugünlerde Avrupa’nın işi Washington’da biraz zor olsa da bunun da gergin olan ilişkilerin düzelmesine katkısı olur” dedi.

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İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de Beyaz Saray’da Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan gerginlikten sonra zaman kaybetmeden CDU/CSU ve SPD koalisyonunu gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. Söder, sosyal medya platformu X’te “Yakında istikrarlı bir hükümet kurmak için elimizden geleni yapacağız” paylaşımında bulundu. Markus Söder ayrıca Almanya’da halkın yarıdan fazlasının CDU/CSU ile SPD’nin iktidara gelmesine destek verdiğini de hatırlattı.