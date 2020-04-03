Avrupa Adalet Divanı’ndan sevindiren karar

AVRUPA Adalet Divanı’nın 26 Mart 2020’de vermiş olduğu karar, yüksek faiz oranıyla ev kredisi alan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ramazan Akbaş, şunları söyledi: “Söz konusu karar neticesinde birçok tüketici yüksek faizle ödeme yaptıkları kredi sözleşmelerini iptal edebilecek ve bunun neticesinde de ortalama 12 bin ila 25 bin Euro arasında faiz geri ödemesi alabilme imkânına kavuşacaklardır. Karar neticesinde 01.06.2010 ile 01.03.2016 tarihleri arasında imzanlanmış özellikle ev kredi sözleşmelerinin iptali için gün doğmuştur. Dava açılabilmesi için imzalanmış sözleşmenin halen devam ediyor olması ve son olarak da kredi kullanılarak alınan evin kiraya verilmemiş olması gerekmektedir. Alman bankalarının hazırlamış oldukları ev kredisi sözleşmelerinin bir çoğu Avrupa Parlementosu kanunlarına aykırıdır. Almanya Yerel ve Yüksek Mahkemeleri Avrupa Adalet Divanı’nın almış olduğu bu karara uymak zorundadır bu nedenle Almanya’da yaşayan vadandaşların dava açma hakkı doğar. 2010 ile 2016 yılları arasında banka faiz oranları yüzde 4.6’ya kadar yükselmişti. Günümüzde ise faiz oranları yüzde 0.4’e kadar düştü. Bu durumda yüzde 4.6’lık sözleşmenin iptali ile faiz ödemeleri geri alınabilir.”