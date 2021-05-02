Avrupa 1 Mayıs’ta karıştı

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı’nda binlerce kişi toplandı. Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi’ne kadar yürüdü. Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.



Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu. Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu. Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.





PARİS’TE 34 GÖZALTI

Fransa’nın başkenti Paris’te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı’na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı. Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi. Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Lyon’da yapılan eylemde çıkan olaylarda 27 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.





İZİNSİZ TOPLANDILAR

İtalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Torino kentinde düzenlenen gösteride protestocular polisle karşı karşıya geldi. Ülkenin kuzeyindeki sanayi kenti Torino, sendikalar ve çeşitli grupların protestolarına sahne oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre, kent merkezindeki Castello Meydanı’nda izinsiz toplandığı belirtilen, yüksek hızlı tren karşıtı yaklaşık 500 kişilik grup, Başbakan Mario Draghi’nin yanlarında getirdikleri kuklasının kafasını sembolik olarak giyotine koydu.

Grup, daha sonra belediye binasına yürümek istediğinde ise güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis sert ve şiddetli şekilde müdahale ederek gruptakileri bina çevresinden uzaklaştırdı. La Repubblica gazetesinin haberine göre, olaylarda 1’i polis memuru 3 kişi yaralandı. Diğer yandan güvenlik güçlerinin tespit ettiği 120 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden kişi başı 400 euro ceza kesildiği belirtildi.