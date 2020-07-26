Aves'in otobüsünü bile götürdüler

Portekiz Kulübü Club Desportivo Das Aves, Portekiz Ligi’ni bu sezon son sırada bitirmeyi çoktan garantiledi ve küme düştü. Yaklaşık 4 yıl önce Çinliler tarafından satın alındı ancak son iki sezonda kulüp oldukça kötü yönetildi. Bunun sonucunda oyunculara verilen yüksek maaşlar ödenemez duruma geldi. Aves daha sezon başında hemen ligin dibine demir attı. Oyuncular paralarını alamadıkları için kulübe ihtarname çekti. Şu ana kadar 10 futbolcu, takımla ilişkisini kesti. Önümüzdeki hafta başında kalan tüm futbolcuların kulüple yollarını ayıracağı bildirildi. Her yere borcu olan kulüp, vergi memurlarının da hedefi oldu.

Tarihten silinecek

Memurlar önceki gün kulüp binasına gelerek değerli ne varsa alıp götürdüler. Bunlardan biri de kulübün otobüsü oldu. Takımı maçlara götüren otobüs, bir tıra bindirilerek götürüldü. Kulübün içinde bulunduğu finansal durumdan çıkamayacağı düşünülüyor ve bu yüzden kapanacağı ve tarihten silineceği konuşuluyor. 18 takımlı ligde 17 puanla sonuncu durumdaki Aves, son hafta maçında Portimonense ile deplasmanda karşılaşacak.