Avcılık ve Atıcılık Fuarı 27 Şubat’ta kapılarını açıyor

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ALMANYA’nın Nürnberg kentinde 4 gün boyunca açık kalacak fuarda silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürünler sergilenecek. 1974’ten bu yana 51’inci kez düzenlenecek fuar, 50 bine yakın uzman ziyaretçi bekliyor. Fuar, son 51 yılda büyüyüp gelişerek temsil ettiği sektörler için uluslararası bir fuar seviyesine geldi.



Geçmiş yıllarda fuarı ziyaret eden 46 bin 562 kişinin yüzde 62’sini yabancı ziyaretçiler oluştururken, fuar katılımcısı 1562 firmanın yüzde 80’i de Almanya dışından. Türkiye ise geçen yıl 105 firma ile temsil edilmişti. 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, 2 Mart’ta ise 09.00-16.00 arasında ziyaret edilebilecek. Bu yıl ise Türkiye’den çeşitli sektörlerden çok sayıda firma katılacak. Geçmiş fuarlarda silahların yanı sıra sadece Türkiye’de yetişen ve büyük ilgi gören ceviz ağacından yapılan dipçik taslakları da yer alacak. Dipçikler, ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden imal ediliyor ve yıllar boyu dayanıklılığını koruyor.