Avcılık Atıcılık Fuarı’na Türkiye çıkarması

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27 Şubat’ta başlayan ve 2 Mart tarihine kadar dört gün boyunca açık kalacak fuarda silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürünler sergileniyor. 1974’ten bu yana 51’inci kez düzenlenen fuar, 50 bine yakın uzman ziyaretçi bekliyor. Fuar, son 51 yılda büyüyüp gelişerek temsil ettiği sektörler için uluslararası bir fuar seviyesine geldi.

