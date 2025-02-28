Avcılık Atıcılık Fuarı’na Türkiye çıkarması

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:22
1974’ten bu yana 51’inci kez düzenlenen, dünyaca ünlü Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (IWA 2025) kapılarını açıtı.
27 Şubat’ta başlayan ve 2 Mart tarihine kadar dört gün boyunca açık kalacak fuarda silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürünler sergileniyor. 1974’ten bu yana 51’inci kez düzenlenen fuar, 50 bine yakın uzman ziyaretçi bekliyor. Fuar, son 51 yılda büyüyüp gelişerek temsil ettiği sektörler için uluslararası bir fuar seviyesine geldi.ATAŞELER FUARDA
Fuarı, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Aslan
ve Ali Bayraktar
da ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldılar. Geçmiş yıllarda fuarı ziyaret eden 46 bin 562 kişinin yüzde 62’sini yabancı ziyaretçiler oluştururken, fuar katılımcısı 1562 firmanın yüzde 80’i de Almanya dışından. Türkiye ise geçen yıl 105 firma ile temsil edilmişti. 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, 2 Mart’ta ise 09.00-16.00 arasında ziyaret edilebilecek. Bu yıl ise Türkiye’den çeşitli sektörlerden çok sayıda firma katıldı. Geçmiş fuarlarda silahların yanı sıra sadece Türkiye’de yetişen ve büyük ilgi gören ceviz ağacından yapılan dipçik taslakları da yer aldı. Dipçikler, ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden imal ediliyor ve yıllar boyu dayanıklılığını koruyor.BU YIL 107 TÜRK FİRMASI YER ALDI
İhracatçılar Birliği Şefi Mehmet Yetim, fuara 5’i birlik adına olmak üzere 107 Türk firmasının yer aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Fuar, bizim iyi olduğumuz sektörlerden bir tanesi. Her sene de yoğun bir katılım gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek. Yıllık ihracatımız 600 milyon dolar.”EN FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMA
Türkiye’de en fazla ihracat yapan Hatsan firmasının Genel Müdürü Bahtiyar Taşyağan
, bu sektör de üç nesildir faaliyet gösterdiklerini anımsatarak şunları söyledi: “Hatsan olarak, 1966 yılından buyana İzmir’de faaliyet gösteren, 650 çalışanı olan bir firmayız. Biz en büyük havalı silah üreticiyiz. Firmamız 166 çeşitli ürün üretmektedir. Üç fabrikada, bir havalı silahlar, bir av tüfekleri, bir de savunma sanayisine yönelik üretimimiz var. Buraya yeni ürünler getirdik. Yıllık ihracatımız ise 30 milyon dolar.”EN KALİTELİ DİPÇİK TASLAKLARI
Adana Organize sanayide faaliyet gösterdiklerini belirten Zidar Denli
, Dipçik Taslakları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu fuara, 40 yıldır katılıyoruz. Dünya çapında ilgi gören dipçik taslaklarını Doğu Anadolu’da yetişen ceviz ağaçlarından imal ediyoruz. Çevresi 4 veya 5 metre olan cevizlerin köklerinden oluşan imalatımız, ömür boyu kalitesini koruyor. Kaliteli ihracatımız yıllık olarak 2 milyon Euro’yu buluyor.”TEKSTİL ÜRÜNLERİ BEĞENİ TOPLADI
Fuara ilk kez katılan ve genellikle askeri malzeme ve tekstil üreten Wolftrap firması sahibi Gökhan Tazegül, fuara ilk kez katıltıldıklarını ifade etti. Tazegül şunları söyledi: “Bu fuarın ne kadar büyük olduğunu gördük. Bir dahaki yıl, fuarda daha farklı kulvarda ve daha geniş olarak yer alacağız. ARGE çalışması yaparak kendi ürünlerimizi daha da geliştireceğiz. Firmamızda 160 kişi istihdam ediyoruz. Yıllık ihracatımız 20 Milyon liradır.”