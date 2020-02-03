‘Auschwitz askeri sorumluluk almamanın gerekçesi olamaz’

FEDERAL Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble Almanya’nın yurtdışındaki askeri operasyonlarının kapsamının genişletilmesini savundu. Alman Funke Medya Grubu gazeteleri ve Fransız Ouest-France gazetesine bir mülakat veren Schaeuble, Almanya’nın ‘başını çeviremeyeceğini’ ve ‘her şeyi Fransızlar ve Amerikalılara bırakamayacağını’ belirtti. Schaeuble “Auschwitz’in dersleri kalıcı bir biçimde sorumluluk üstlenmekten kaçınmak için bir gerekçe olamaz” diye konuştu. Schaeuble, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Almanya’nın daha fazla askeri sorumluluk alması gerektiği yönündeki düşüncelerini desteklediğini belirtti. Halkta ve parlamentodaki karşı çıkışların da dikkate alınması gerektiğini söyleyen Schaeuble “Ancak müttefiklerimizin eleştirilerini de duymak zorundayız” diye konuştu.

AHLAKİ BEDEL

Deneyimli Hrıstiyan demokrat siyasetçi, verdiği mülakatta askeri yolların her zaman amaca götürmediğini söyledi. Alman ordusunun yurtdışı operasyonlarının genişletilmesinin ‘ahlaki bir bedeli’ olacağını ve ‘yüksek riskleri’ de beraberinde getireceğini ifade eden Schaeuble buna karşın Almanya’nın ‘ahlaki bedelleri başkalarının sırtına yükleyemeyeceğini’ belirtti. Angela Merkel’in Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisindeki en deneyimli siyasetçilerden olan Wolfgang Schaeuble 1972 yılından bu yana milletvekili. Schaeuble partisinin meclis grup başkanlığının yanı sıra içişleri ve maliye bakanlığı görevlerinde de bulundu.