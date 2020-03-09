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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 09.03.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Augsburg'un sabrı taştı! Biletini kestiler...

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Augsburg'un sabrı taştı! Biletini kestiler...
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Pazar günü Bayern Münih karşısında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra Augsburg yönetimi Teknik Direktör Martin Schmidt ile yolları ayırdı. 52 yaşındaki Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'un başına geçmişti.

Ligde 14. sırada bulunan Augsburg son beş lig maçında sadece bir puan alabildi. Son haftalardaki başarısızlığın faturasını Teknik Direktör Schmidt'e çıkaran yönetim yaptığı açıklamada teknik direktörle yollarını ayırmalarını şu sözlerle duyurdu: “Zor bir dönemde geçiyoruz. Ligde kalma şansımızın azaldığını gördüğümüz için böyle bir karar aldık.”

Augsburgun sabrı taştı Biletini kestiler...
Kulüple ilişkisi kesilen Schmidt ise alınan kararı şöyle değerlendirdi: “Kulüp yönetiminin aldığı kararı saygıyla karşılıyorum. Yönetime bana burada çalışma şansı verdikleri için teşekkür ederim. Umarım kalıcı bir şeyler bıraktım” dedi. Augsburg pazar günü Wolfsburg ile lig maçına çıkacak. Bu maçta takımın başında kimin olacağı henüz bilinmiyor.

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