Augsburg'un sabrı taştı! Biletini kestiler...

Ligde 14. sırada bulunan Augsburg son beş lig maçında sadece bir puan alabildi. Son haftalardaki başarısızlığın faturasını Teknik Direktör Schmidt'e çıkaran yönetim yaptığı açıklamada teknik direktörle yollarını ayırmalarını şu sözlerle duyurdu: “Zor bir dönemde geçiyoruz. Ligde kalma şansımızın azaldığını gördüğümüz için böyle bir karar aldık.” Kulüple ilişkisi kesilen Schmidt ise alınan kararı şöyle değerlendirdi: “Kulüp yönetiminin aldığı kararı saygıyla karşılıyorum. Yönetime bana burada çalışma şansı verdikleri için teşekkür ederim. Umarım kalıcı bir şeyler bıraktım” dedi. Augsburg pazar günü Wolfsburg ile lig maçına çıkacak. Bu maçta takımın başında kimin olacağı henüz bilinmiyor.