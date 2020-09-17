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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Augsburg’da koronavirüs paniği

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Augsburg’da koronavirüs paniği
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Bundesliga’da ilk maçını deplasmanda Union Berlin ile oynayacak olan Augsburg’da bir çalışanın test sonucunun pozitif çıkması, kulüpte paniğe yol açtı.

KULÜP tarafından yapılan açıklamada, çalışanın evde karantinaya alındığı ve geçen hafta oynanan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası 1. tur maçından önce takımla kontakta olduğu belirtildi. Hastalığa yakalanan çalışanın kupa maçına gelmediği ve o günden sonra da takımla hiçbir temasının bulunmadığının altı çizildi. Çalışanda virüs tespit edildikten sonra futbolcuların peş peşe iki kez teste tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, tüm futbolcuların testlerinin negatif olduğunu bildirildi. Yönetim, cumartesi oynanacak Union Berlin maçına takımın çakacağını duyurdu.

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