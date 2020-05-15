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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Augsburg teknik direktörüne diş macunu karantinası

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Augsburg teknik direktörüne diş macunu karantinası
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Almanya’da yarın başlayacak ligler öncesinde Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, diş macunu sebebiyle takımının başında bulunamayacak. Karantinada bulunduğu otelden kuralları çiğneyerek ayrılan ve bir süper markete diş macunu ve vücut kremi almak için giden Herrlich, karantinasına ara verdiği için yeniden kontrol altına alınacak.

TAKIMININ Wolfsburg karşısında oynayacağı mücadelede takımın başında olmayacağını açıklayan Herrlich, “Otelden ayrılırken tüm hijyen önlemlerine uymuş olsam da, bunu geri alamam. Bu durumda ekibim ve halk için doğru bir şekilde hareket edemedim. Bu nedenle hatamı kabul ediyorum. Yaptığım bu hata nedeniyle cumartesi günü Wolfsburg’a karşı takımımın başında olamayacağım” ifadelerini kullandı.

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