Augsburg teknik direktörüne diş macunu karantinası

TAKIMININ Wolfsburg karşısında oynayacağı mücadelede takımın başında olmayacağını açıklayan Herrlich, “Otelden ayrılırken tüm hijyen önlemlerine uymuş olsam da, bunu geri alamam. Bu durumda ekibim ve halk için doğru bir şekilde hareket edemedim. Bu nedenle hatamı kabul ediyorum. Yaptığım bu hata nedeniyle cumartesi günü Wolfsburg’a karşı takımımın başında olamayacağım” ifadelerini kullandı.