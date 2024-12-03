Augsburg Galatasaray Derneği’nden Başkonsolos Süalp Erdoğan’a ziyaret!

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MÜNİH Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Augsburg’daki köklü taraftar derneklerimizden olan ve Başkonsolosluğumuzla her zaman yakın iletişimi ve iş birliğini esirgemeyen dostlarımız Augsburg Galatasaray Derneği Başkanı Remzi Okuyucu, İkinci Başkanı Erkan Tuncay ve Dernek Kurucu Üyesi Bünyamin Koç Başkonsolosluğumuzu ziyaret etmişlerdir. Derneğin Augsburg’da yakın dönem içinde gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikler ve 2025 yılı içinde Augsburg’daki tüm taraftar derneklerini de içerecek şekilde güçlendirmeyi arzuladığımız ilişkileri ele aldığımız görüşmemiz çok samimi ve yapıcıydı. Augsburg Galatasaray Derneği Başkanı Sayın Remzi Okuyucu’ya, İkinci Başkanı Sayın Erkan Tuncay’a ve Dernek Kurucu Üyesi Sayın Bünyamin Koç’a nazik ziyaretleri ve paylaştıkları görüş ve önerileri için teşekkür ederiz” dedi.