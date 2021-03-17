Audi’de yeni dönem

Ingolstadt merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin (AB) motorlu araçlar için planladığı Euro 7 normlarının teknik açıdan büyük zorluk ve maliyet gerektirdiği, bu nedenle içten yanmalı motorlar yerine elektrikli model gelişimine ağırlık verileceği duyuruldu. Beş yıl içinde SUV ağırlıklı 20 yeni elektrikli modeli piyasaya süreceklerini belirten Audi CEO’su Markus Duesmann, eski motorlu mazot ve benzinli araçları da yürürlükteki emisyon normlarına uygun hale getirerek sunmaya devam edeceklerini söyledi. Eylül ayında Münih’te planlanan otomobil fuarı IAA’da yeni modelleri tanıtmayı düşündüklerini kaydeden Duesmann, ancak pandemi nedeniyle fuarın iptal edilebileceğini söyledi.