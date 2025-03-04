Audi’den sert tasarruf hamlesi! İşten çıkarmalar gündemde

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ŞİRKET, yönetim, satış ve teknik geliştirme departmanlarında büyük çaplı işten çıkarmalar yapmayı, ek ödenekleri kesmeyi ve bazı departmanları dışarıya taşımayı planlıyor. Bu adımlarla Audi, yıllık personel maliyetlerini 1 milyar Euro azaltmayı hedefliyor. Ek olarak, 2030 yılına kadar malzeme maliyetlerini 8 milyar Euro’ya kadar düşürmek istiyor. Audi’nin bu sert tasarruf önlemlerinin arkasında, şirketin 2030 yılına kadar daha yüksek bir kârlılık oranına ulaşma hedefi yatıyor. Şirketin son dokuz aylık finansal performansına bakıldığında, kârlılık oranı sadece yüzde 2.5 seviyesinde kaldı. Audi, Lamborghini ve Bentley markalarının ortak bilançosu sayesinde operasyonel kârlılık oranını yüzde 4.5’e çıkarabildi. Ancak bu rakamlar, Audi’nin mevcut durumunu kurtarmaya yetmedi.

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ÇİN VE ABD PAZARI SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Audi’nin zayıf performansının ardındaki en büyük nedenlerden biri, Çin ve ABD pazarlarındaki ciddi satış düşüşleri. 2024 yılında Audi, dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 11.8 daha az araç satarken, Almanya’daki satışlar yüzde 21.3 oranında geriledi. Ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, Audi’nin bu duruma düşmesinde şirket yönetiminin hataları da büyük rol oynadı. Yönetim kurulu içindeki iç çekişmeler, şirketin karar alma süreçlerini felce uğrattı. Ayrıca, karmaşık yapılar, yetersiz model çeşitliliği ve yüksek maliyetler de şirketin performansını olumsuz etkiledi. IG Metall sendikası, Audi’nin tasarruf planlarını “korkunç bir tasarruf, taşınma ve kesinti listesi” olarak nitelendiriyor. Sendika, plan kapsamında toplu iş sözleşmesindeki artışların ertelenmesi, ek ödeneklerin kaldırılması ve başarı primi ödemelerinin azaltılması gibi önlemlerin gündemde olduğunu belirtiyor.