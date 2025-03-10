Audi fabrikası ne olacak?

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Belçika basınında yer alan habere göre, Audi markasının şubat ayı sonunda kapanan Brüksel’deki üretim tesisinin gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda çeşitli seçenekler değerlendiriliyor. Fabrikanın askeri üretime yöneltilmesi öne çıkan fikirler arasında yer alıyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, tesisin savunma şirketlerine sunulmasını ve askeri üretim yapılmasını isteyenler arasında bulunuyor. Bu kapsamda Francken seçenekleri değerlendirmek üzere tesisi savunma şirketleri temsilcileriyle birlikte ziyarete hazırlanıyor.

SALDIRI ENDİŞESİ

Fabrikaya ev sahipliği yapan Forest’ın Belediye Başkanı Charles Spapens ise tesisin savunma sanayine ve silah üretimine yönlendirilmesine sıcak bakmıyor. Spapens, askeri üretim yapılması halinde bölgeye saldırı riskinin artacağını ve ‘ilk bombalanacak’ yer olabileceği uyarısında bulundu. Bir başka seçenek ise fabrikanın bölümlere ayrılarak daha küçük üreticilere sunulması olarak öne çıkıyor. Brüksel’in Forest Belediyesi’nde yer alan fabrika 54 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor. Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda tartışmalar sürüyor.

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28 ŞUBAT’TA KAPANMIŞTI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’na ait Audi markasının Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan 76 yıllık fabrikası 28 Şubat’ta tamamen kapanmıştı. Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu’nun Brüksel’deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış, yoğun protestolar düzenlemiş ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı. Audi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20’den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı.