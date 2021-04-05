‘Attila Hildmann’ın işletme izni iptal edilsin’

FEDERAL Meclis CDU Milletvekili Klaus-Dieter Gröhler, Berlin’in Charlottenburg ilçe belediyesine çağrı yaparak, Hildmann’ın Yahudi karşıtı açıklamaları nedeniyle gastronomi izninin iptal edilmesini talep etti. Gröhler, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a da çağrı yaparak, Türkiye ile temasa geçerek, Hildmann’ın Türkiye’den yaptığı kışkırtıcılığa son vermesini sağlamasını istedi.

BİNİN ÜZERİNDE SUÇ DUYURUSU VAR

2009’da yazdığı vegan yemek kültürüyle ilgili kitapla üne kavuşan Attila Hildmann, Charlottenburg ilçesinde vegan bir büfe-restoranı işletiyordu. Hildmann’ın gastronomi işletmesi korona kısıtlamaları kapsamında uzun süreden beri hizmet vermiyor. Korona karşıtı gösterilerde ön planda olan ve sosyal medya hesabından çok sayıda komplo teorileri yayan Hildmann hakkında binin üzerinde suç duyurusu bulunuyor.