Attila Hildmann’ın gizli bilgileri hacklendi

ANONYMOUS ayrıca Telegramm hesabındaki bilgilerin de ele geçirildiğini belirtirken, bunların kısa bir süre sonra kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Hacker grubu, ‘Ağlamaklı çocuk’ olarak tanımladığı Attila Hildmann’ın gerçek yüzünü göstereceğini belirtti. Hacker grubu tarafından yapılan açıklamada, Attila Hildmann’nın yakın çevresinden birinin Hildmann’ın giriş güvenlik şifrelerini kendilerine ilettiğini duyurdu. Hildmann, aralarında sesli mesajların da bulunduğu Telegramm mesajlarının hacklendiğini doğruladı.

TUTUKLAMA KARARINI DOĞRULAR RESİMLER VAR

Anonymous ayrıca anonleaks.net web sitesinde, Berlin yargısından Hildmann aleyhindeki tutuklama kararının sızdırıldığı iddiasını doğrulayacak resimlere sahip olduğunu da açıkladı. Berlin Savcılığı, Mayıs 2021’de kimliği belirsiz kişilerin resmi sırları ihlal ettikleri için soruşturulduğunu açıklamıştı. Hildmann’a yönelik tutuklama kararı hakkındaki bilgilerin kendi saflarından kabul edilemez bir şekilde aranılan kişiye aktarıldığından şüpheleniliyor.