ATÖF’ten velilere: Türkçe gönüllüsü olun

OKUL çağlarında Türkçeyi ihmal etmek demek üç yaşına kadar evde ana dilimiz Türkçe de öğrenilenleri, gelecekte de hayattan, bilinç dünyasından silmek anlamına gelir. Birden çok dil bilmek günümüz dünyasında olağan, hatta gerekli bir hale gelmiştir. Yurt dışında doğan ve ana dilleri Türkçe ile birlikte iki dilli olarak büyüyen Türk çocukları, en az bir başka dili de öğrenerek çok dilli olarak hayata avantajlı olarak başlıyorlar. Bu çok dilli gelişim Türk çocuklarının ana dilleri Türkçeye en doğru ve ileri derecede sahip olmalarıyla orantılı olarak artı bir kazanım olarak geri dönüyor. Bir insanın kendi değerini kanıtlaması, onun kendi dilinde, kültüründe güçlü ve farklı olması ile de ilişkilidir. Aynı olmak değil, farklılığını başkalarına kabul ettirmek değerlidir. Okul çağlarında Türkçeyi ihmal etmek demek, üç yaşına kadar evde ana dilimiz Türkçede öğrenilenleri, gelecekte de hayattan, bilinç dünyasından silmek anlamına gelir.”

‘TÜRKÇE DERSİ İSTEYİN’

“Çocuklarımızın birinci yarıyıl karnelerini aldığı bu süreçte, gelecek için ilkokula ve 4. sınıftan sonraki okul seçenekleri için tercihlerin de yapıldığı bir zaman dilimindeyiz. ATÖF ve onu oluşturan Bielefeld Öğretmenler Derneği, Hamburg Türk Öğretmenler Derneği Aşağı Saksonya Türk Öğretmenler Derneği (ASTÖB), Hessen-Türk Öğretmenler Derneği, Kuzey Ren Vesfalya Türk Öğretmenler Derneği, Gelsenkirschen Türk Ögretmenler Derneği- Ruhr Öğretmenler Derneği, Rheinland Pfalz /Saarland Türk Öğretmenler Dernekleri olarak çocuklarımızın okullara kaydını yaptırırken Türkçe dersleri için de talepte bulunalım. ATÖF ve bağlı dernekleri bu bağlamda bir kampanya başlatıyor, velilerimizi Türkçe gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Okul yönetimlerinden ısrarla ve kararlılıkla Türkçe dersi talebinde bulunmalarını öneriyoruz.”



