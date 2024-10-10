ATMB’den yeni Başkonsolos’a ziyaret!

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KISA adı ATMB olan Avrupalı Türk Markalar Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Keleş, Başkan Yardımcıları Murat Yurtseven, Işıl Reçber ile eşi eski milli kaleci Rüştü Reçber, Yönetim Kurulu Üyesi M. Sadık Eviz, Genel Sekreter Mustafa Köker’den oluşan heyetle Türkiye’nin yeni Londra Başkonsolosu, Kıdemli Büyükelçi Korkut Tufan’a “Hoş geldiniz” ziyareti gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Büyükelçi Korkut Tufan, Londra’daki görevine başlayalı bir ay olduğunu hatırlatarak, görevi süresince İngiltere Türk Toplumu ve Başkonsoloslukta işi olanlara en iyi şekilde hizmet vereceklerini kaydetti. Ailesinin bir süredir Londra’da yaşaması sebebiyle bu kente uzak olmadığını belirten Tufan, başkonsolosluk binasının yetersizliğinin bilindiğini hatırlattı. Konuya Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın da vakıf olduğunu ve yakından ilgilendiğine işaret eden Tufan, görevi süresinde daha kullanışlı bir konsolosluk binasına geçiş için çaba sarf edeceğini ifade etti.

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10 YILI GERİDE BIRAKTILAR

ATMB Başkanı Vehbi Keleş de yaptığı konuşmada, Birliğin kuruluşundan bugüne faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Londra merkezli ATMB’nin 10 yılı geride bıraktığını belirten Keleş, Birleşik Krallık ülkelerindeki Türk firmalarının markalaşması, Türkiye’nin ihracatına katkılarının artması ve bu ülkede Türk ürünlerinin daha fazla tüketilmesini sağlamayı amaçlayan çalışmalar yaptıklarını anlattı. Türk iş insanlarının Birleşik Krallık ekonomisinde daha etkin olmaları için iş fırsatlarının halen mevcut olduğunun altını çizen Keleş, ATMB yönetiminin hemen her sektörden oluşan dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Keleş, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği ile sürekli temas halinde çalıştıklarını, bu ülkedeki Türk iş hayatının daha da güçlenmesi için çaba sarfettiklerini sözlerine ekledi.