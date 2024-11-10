ATİYAB 10 yaşında

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BÖLGEDEKİ iş insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan yüzlerce misafirin katılımıyla gerçekleşen görkemli kutlama, Almanya’ya Türkiye’den ‘misafir işçi’ olarak göç eden çalışkan insanlarımızın çocukları ve torunlarının ülke ekonomisine işveren olarak yaptıkları katkıların artık daha da görünür olması gerektiğinin canlı bir kanıtı oldu. Frankfurt yakınlarındaki Main Taunus Event Center’daki (Kelkheim) kutlamaya, Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı Kaweh Mansoori, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Başkanı Ulrich Caspar, eyalet milletvekilleri Turgut Yüksel, Mürvet Öztürk (eski) ve Taylan Burcu (eski), Frankfurt çevresinden Belediye Başkanları Albrecht Kündiger, Alexander Immich ve Murat Karakaya, Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ile meclis üyeleri Hüseyin Sıtkı ve Eyüp Yılmaz gibi ekonomi ve siyaset dünyasının temsilcileri de katıldı.‘KÖPRÜLER KURAN BİR TOPLULUK’ATİYAB Eş Başkanları Elif Burcu Karakoç ve Hatice Çavuş, konuşmalarında özetle şunları söylediler: “10 yıl önce, göçmen kökenli girişimcileri ve serbest meslek sahiplerini bir araya getiren, toplumda ekonomik olarak kök salmalarını sağlayacak ve birlikte etki yaratmalarına destek olacak bir topluluk oluşturma vizyonumuz vardı. Bugün hem ekonomik olarak aktif hem de toplumsal sorumluluk taşıyan, kültürler, kurumlar, siyaset ve diğer işletmeler arasında köprüler kuran özverili bir topluluğa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe gurur ve minnetle bakıyoruz ve eşit fırsatların, çeşitliliğin ve toplumsal dayanışmanın yaşandığı bir ortam için çalışmaya devam ediyoruz.”TEŞEKKÜR PLAKETLERİ VERİLDİGecede, ATİYAB için ilk aşamasından günümüze kadar emek vermiş kurucu üyelere ve derneğe katkı sunan misafirlere teşekkür plaketleri verildi. Frankfurt’ta 2014 yılında kurulan ATİYAB-Hessen, bir yandan üyelerinin mesleki ve ekonomik alanda çok boyutlu olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çalışmalar yürütürken, diğer yandan da tüm topluma yönelik bilimsel, eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor, destek veriyor. Onursal Başkanlığını Ertan Köse ve Mustafa İlkyaz’ın yaptığı ATİYAB’ın eş başkanlıkları şubat ayındaki genel kurulunun ardından Elif Burcu Karakoç (noter/avukat) ve Hatice Çavuş (yeminli mali müşavir) tarafından üstlenildi