ATİB’den aşure ikramı

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ATİB Merkez binasının bulunduğu Weidenpesch şubesi cemiyet başkanı Mehmet Karataş, her yıl Muharrem ayının 10’uncu gününde geleneksel olarak yaptıkları cemaate aşure ikramını izin dönemi olmasına rağmen bu yıl yine yaptıklarını bildirdi. Karataş, Muharrem ayının tüm İslam alemi için önemli bir ay olduğunu aynı ayda dağıtılan aşurenin farklı bir gelenek olduğunu söyledi. Cami imam hatibi Süleyman Esen izin dönemi de olsa farklı milletlerden farklı etnik yapıdan çok sayıda cemaate aşureyi dağıtmanın huzurunu yaşadıklarını ve bu dini kültürel geleneğin unutulmaması, kuşaktan kuşağa devamlılığı açısından çocukların bu adeti gözleriyle görmelerinin çok önemli olduğunu belirtti. Cami cemaati ise dernek yönetiminin hemen her yıl bu geleneği yaşattığını belirtirken aşureyi hazırlayan kadınlar teşkilatına teşekkür etti.

TÜRKİYE RALLİ GURUBU AŞURE YEDİ CUMA KILDIÖte yandan Land Rower Andventure Türkiye Ralli grubu üyeleri Türkiye plakalı araçlarıyla geldikleri Köln’de ATİB Genel Merkezi’nde cuma namazı kıldıktan sonra aşure yediler. Üyeler kendilerini Türkiye’de gibi hissettiklerini ifade ettiler. ATİB’in dağıttığı aşureden Alman komşulara da ikram edildi.