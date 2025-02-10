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ATİAD’tan muhteşem gala

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#ATİAD#AVRUPADAN HABERLER
ATİAD’tan muhteşem gala
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 10:16

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Mülheim Madamm Lounge’da düzenlediği 2025 yılının ilk gala gecesiyle, üyelerine ve davetlilere muhteşem bir akşam yaşattı.

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ÖZENLE hazırlanan geceye 300’e yakın davetliyle Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Ticaret Ataşesi, İrem Ekmekçi Konuk, siyasi parti milletvekilleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Madamm Lounge’un sahibesi Hasibe Sayın’ın ev sahipliğinde hazırlanan etkinlikte ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar davetlileri selamladıktan sonra etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür etti. Sarıyar konuşmasında bir kısmı Türkiye’den gelenler olmak üzere geniş bir yelpazede pek çok iş insanını ATİAD olarak bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti ve yaklaşan Almanya seçimleri dolayısıyla oy kullanma çağrısı yaptı.

ATİAD’tan muhteşem gala

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OYUNUZU MUTLAKA KULLANIN
Seçim sürecine de değinen Sarıyar, “2 hafta sonra seçimler var. Rica ediyorum 23 Şubat’ta sandığa gidin ve demokratik hakkınızı kullanın, oyunuzu verin. Belirleyici olan halktır. 23 Şubat’tan sonra mecliste kimin/hangi partinin olacağını sizin oylarınız belirleyecek. Eğer oy kullanmazsak, 24 Şubat’ta hiç de istemediğimiz partilerin mecliste güçlü olmasına şaşırmamamız gerekir. Hangi partiyi seçerseniz seçin önemli değil ama doğru seçim yapın.”
ATİAD seçim süreci içinde kampanyalarla oy kullanma çağrısı yapacak. Konuşmalardan sonra yemek sunumuna geçildi. Ardından Almanya’nın sevilen ses sanatçısı Zeynep Avcı, gece boyunca sevilen ve belleklere kazınmış şarkılardan oluşan bir repertuar davetlilere keyifli anlar yaşattı.

ATİAD’tan muhteşem gala

ATİAD’tan muhteşem gala

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#ATİAD#AVRUPADAN HABERLER

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