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ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#ATİAD#ATİAD On Tour
ATİAD şirket ziyaretlerine başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:15

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği ATİAD, Düsseldorf’ta Timmermanns Oto Galeri’de Türk-Alman iş insanlarını bir araya getirmek için, ‘ATİAD on Tour’ etkinliğini başlattı.

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 ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, farklı kesimlerden özellikle Türk-Alman iş insanların bir araya getirmek ve yeni bağlantılar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak için belli aralıklarla ‘ATİAD on Tour’ etkinliğini düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, ilk etkinliği ATİAD’ın merkezinin de bulunduğu Düsseldorf’ta gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. İlk toplantıyı BMW ve MINI araçlarının ana bayisi olan Timmermanns’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Sarıyar, belli aralıklarla ATİAD üyesi olsun olmasın iş yerlerini ziyaret ederek, iş insanları arasındaki network geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Timmermanns Galeri Genel Müdürü Thomas Timmermanns ise aile şirketini tanıttıktan sonra etkinliğin kendi iş yerlerinde yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Elektromobilite ilgili sunumdan ve yeni modellerin tanıtılmasından sonra İbrahim Fırat, Nadine Tanrıverdi ve Zeki Bektaş’tan oluşan müzik grubu mükemmel şarkılarla etkinliğe renk kattı.

ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

ATİAD şirket ziyaretlerine başladı




 

 

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#Avrupa Türk İş İnsanları Ve Sanayicileri Derneği#ATİAD#ATİAD On Tour

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