ATİAD şirket ziyaretlerine başladı

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ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, farklı kesimlerden özellikle Türk-Alman iş insanların bir araya getirmek ve yeni bağlantılar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak için belli aralıklarla ‘ATİAD on Tour’ etkinliğini düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, ilk etkinliği ATİAD’ın merkezinin de bulunduğu Düsseldorf’ta gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. İlk toplantıyı BMW ve MINI araçlarının ana bayisi olan Timmermanns’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Sarıyar, belli aralıklarla ATİAD üyesi olsun olmasın iş yerlerini ziyaret ederek, iş insanları arasındaki network geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Timmermanns Galeri Genel Müdürü Thomas Timmermanns ise aile şirketini tanıttıktan sonra etkinliğin kendi iş yerlerinde yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Elektromobilite ilgili sunumdan ve yeni modellerin tanıtılmasından sonra İbrahim Fırat, Nadine Tanrıverdi ve Zeki Bektaş’tan oluşan müzik grubu mükemmel şarkılarla etkinliğe renk kattı.

