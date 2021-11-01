ATİAD göçün başarılı evlatlarını ödüllendirdi!

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TÜRK toplumunun 60 yıllık göç hikâyesinde başarılı bireylerini kutlamak ve ödül vermek için düzenlenen resepsiyonda, ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, işgücü göçünün tarihiyle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Bugün iki ülke arasında oluşan yoğun ilişki ağının on yıllar önce Almanya’ya iş gücü olarak gelen birinci nesile ve onların ailelerine borçluyuz” diyen Başkan Sarıyar sözlerine şöyle devam etti:

60 YILDA PEK ÇOK BAŞARI HİKÂYESİ DE YAZILDI

“Onlar sadece Almanya’nın bir sanayi ülkesi olarak yeniden inşasına değil aynı zamanda Almanya’da kültüre, edebiyata, müziğe, bilime, spora, ticarete katkıda bulundular. Her iki devletin de yalnız bıraktığı ilk kuşaklar kendi başlarına örgütlenip hayata dair farklı bakış açılarını, umutlarını, hikâyelerini Almanya’ya getirdiler, buradaki hikâyelerini de Türkiye’ye taşıdılar. İki toplum arasında Almanya Türkiye ilişkilerinde 60’lardan önce de mevcut olan diplomatik ve iktisadi bağların ötesinde uzun vadeli ve birçok alanı kapsayan bir diyalog zeminin oluşmasına belki de en büyük katkıyı sağladılar. Geçen 60 yıl içinde birçok siyasi hataya, evlerde, fabrikalarda, devlet dairelerinde, apartman avlularında, okul bahçelerinde yaşanan aşağılanmalara, öfkeye ve şiddete rağmen birçok başarı hikâyesi de yazıldı. Bugün size bu başarı öykülerinden bazılarını tanıtmak istiyoruz.”

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ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Aziz Sarıyar’ın konuşmasından sonra ödül verilecek olan ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy, Porsche Dijital Strateji Müdürü ve CIO Young Talent Award sahibi Cihan Süğür, SPD Federal milletvekili ve Federal Liyakat Nişanı sahibi Gülistan Yüksel, CDU Federal milletvekili ve Türkiye Uyum Araştırmaları Merkezi Başkanı Serap Güler’in portrelerinden oluşan tanıtım videoları gösterildi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Piyanist Nihan Ulutan piyanosuyla resepsiyona renk kattı.

Cihan Süğür, Dr.Dilek Gürsoy, ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, Gülistan Yüksel (soldan sağa).