ATFF yeni başkanını seçiyor

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ATFF Akademi Başkanı ve ATFF Başkan adayı Sedat Aydemir “Almanya’da yaşayan Türk çocuklarını futbola yönlendirmeyi ve onların milli ve manevi değerleri yüksek iyi insan, iyi futbolcu olarak eğitilmelerini sağlayarak Türk Milli takımına kadar yükselebilecekleri bir imkan yaratmak amacıyla bu göreve talip olduk ve kollarımızı sıvadık. ATTF’nin kurucusu ve resmi bir kurum olarak Almanya’da ve tüm Dünyada tanınmasını sağlayan Sedat Aydemir Almanya’nın em önemli akademi tesislerinden birini kurup Türk çocuklarının hizmetine sunacağımıza söz vererek bu göreve talip olduk, her biri alanında uzman ve saygın kişilerden oluşan yönetim kadromuzla ATFF genel kurulunu kazanarak gurbetçi Türk evlatlarımızla Türkiye arasında sağlam bir köprü yaratacağımıza ve ATFF’yi hakettiği değere kavuşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.