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ATFF yeni başkanını seçiyor

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#Sedat Aydemir #ATTF#AVRUPADAN HABER
ATFF yeni başkanını seçiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:18

Merkezi Almanya’nın Heidenheim kentinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), yeni yönetimini belirlemek için 28.12.2024 Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı aldı. ATFF Kurucularından ve ATFF-Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir , toplantının 28.12 2024 tarihinde Heidenheim taki Schloß Otel’de yapılacağını duyurdu.

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ATFF Akademi Başkanı ve ATFF Başkan adayı Sedat Aydemir “Almanya’da yaşayan Türk çocuklarını futbola yönlendirmeyi ve onların milli ve manevi değerleri yüksek iyi insan, iyi futbolcu olarak eğitilmelerini sağlayarak Türk Milli takımına kadar yükselebilecekleri bir imkan yaratmak amacıyla bu göreve talip olduk ve kollarımızı sıvadık. ATTF’nin kurucusu ve resmi bir kurum olarak Almanya’da ve tüm Dünyada tanınmasını sağlayan Sedat Aydemir Almanya’nın em önemli akademi tesislerinden birini kurup Türk çocuklarının hizmetine sunacağımıza söz vererek bu göreve talip olduk, her biri alanında uzman ve saygın kişilerden oluşan yönetim kadromuzla ATFF genel kurulunu kazanarak gurbetçi Türk evlatlarımızla Türkiye arasında sağlam bir köprü yaratacağımıza ve ATFF’yi hakettiği değere kavuşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

ATFF yeni başkanını seçiyor

ATFF yeni başkanını seçiyor

ATFF yeni başkanını seçiyor

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#Sedat Aydemir #ATTF#AVRUPADAN HABER

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