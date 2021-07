ATFF U17 seçmeleri gerçekleşti!

Kircheim Teck şehrinde gerçekleştirilen U17 seçmelerinde, futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerin yanı sıra veliler ve çok sayıda misafirler katıldı.

ATFF genel Başkanı Ayhan Yıldız; “Türk futbolu başta olmak üzere, tüm dünya futboluna yeni yıldızlar kazandırabilme adına, bugün bu organizasyonu gerçekleştirdik. Genç futbolcularımızın sergilediği performansı gördükten sonra, futbol dünyası adına içimde yeniden ayrı umudun yeşerdiğini söyleyebilirim. Amacımız elbette ki yetenekli futbolcularımıza profesyonellik yolunda kendilerine refakat etmek, ancak ATFF’i bir de sosyal yönü ile değerlendirmek gerekir. Her futbol oynayan gencimizin hayali Türk Milli takımında top koşturmaktır. Gönül ister ki her gencimiz o fırsatı yakalasın, ancak olmuyor. Hedefimiz zirveye ulaşan futbolcularımızın yanı sıra diğer futbolcularımızı da, futbol dünyasının diğer alanlarına, yani profesyonel hakemlik, artrenörlük gibi alanlara motive etmek" dedi. Yıldız "Ümidimiz seçmelerimizi tamamladıktan sonra, Milli takımımıza hizmet edebilecek yeni yıldızları kazandırmak ve bugün ki gördüğümüz performansımızdan sonra bu konuda çok ümitli olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Başta Erol Koloğlu hocamız olmak üzere tüm teknik heyete, yönetim kurulunda hizmet eden tüm Başkanlarımıza, antrenörlerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. ATFF’nin bugün ki seçmeleri büyük bir başarı ile sonuçlanırken, Erol Koloğlu yönetiminde bulunan teknik heyette büyük bir memnuniyetle sahadan ayrıldı. Seçmeler öncelikle velileri bilgilendirme toplantısı ile başlayarak, daha sonra futbolcuların sergilediği yetenekleri ile yeşil sahalar adeta şahlandı. Günün sonunda, her bir futbolcuya taktim edilen sertifika ile başarılı geçen seçmeleri taçlandırdılar.