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SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Stern dergisine yaptığı açıklamada, Merz’in yasayı değiştirme planının, Alman vatandaşlığına geçenleri ‘ikinci sınıf vatandaş’ olarak görme anlamını taşıdığını belirtti. Merz’i popülist söylemlere başvurmakla suçlayan Esken, “Kasıtlı olarak popülist söylemler ortaya atan Friedrich Merz ateşle oynuyor. O, tüm Almanların başbakanı olmaya uygun biri değil” değerlendirmesinde bulundu. Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz’in ülkeyi böldüğünü savunarak, “Friedrich Merz’in burada söyledikleri iğrenç bir ırkçılıktan başka bir şey değil” ifadesini kullandı. Van Aken, Alman vatandaşlığına sahip olan insanları ülkede kalıcı olarak kalabilme güvencesinden mahrum bırakmanın ırkçılık olduğunu savundu. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de Merz’in planının, ‘vatandaşlıkta iki sınıflı bir topluma’ yol açacağı uyarısında bulundu.

SPD Eş Başkanı Saskia Esken

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken

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NE DEMİŞTİ?

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, çifte vatandaşlığın, ‘gerekçelendirilmesi gereken bir istisna’ olarak kalması ve Alman yasasının kalıcı bir kuralı haline gelmemesi gerektiğini söylemişti. Çifte vatandaşlık verilmesine ilişkin kararının Almanya için çok fazla sorun yarattığını ileri süren Merz, “Bu nedenle bunu yeniden hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.​​​​​​​

27 HAZİRAN 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya’da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girdi. Yeni yasada Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikâmet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü. Almanya’da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırılmıştı.