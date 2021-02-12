MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’
GeriAvrupa ‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’
Abone Olgoogle-news

Regensburglu Fatih Saraçoğlu’nun da hayatını kaybedenler arasında olduğu Hanau’daki ırkçı cinayetinin birinci yıl dönümünde uzman konuşmacıların katılacağı ‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’ başlıklı anma paneli düzenlenecek.

TÜRKİYE’den ve Almanya’dan uzmanların katılacağı iki oturumlu panele, Fatih Saraçoğlu’nun abisi Hayrettin Saraçoğlu hazır bulunacak. Konuşmacılar arasında ayrıca, Regensburg’da çocukluk ve gençlik dönemini geçirip gazetecilik yapan siyasetçi Hessen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi (CDU) de konuşmacı olarak katılacak.

YOUTUBE’DAN YAYINLANACAK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 19 Şubat Cuma günü saat 14.00 itibariyle düzenlenecek iki oturumlu online panel YTB’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle