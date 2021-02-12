‘Ateşin Düştüğü Yer Hanau’

TÜRKİYE’den ve Almanya’dan uzmanların katılacağı iki oturumlu panele, Fatih Saraçoğlu’nun abisi Hayrettin Saraçoğlu hazır bulunacak. Konuşmacılar arasında ayrıca, Regensburg’da çocukluk ve gençlik dönemini geçirip gazetecilik yapan siyasetçi Hessen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi (CDU) de konuşmacı olarak katılacak.

YOUTUBE’DAN YAYINLANACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 19 Şubat Cuma günü saat 14.00 itibariyle düzenlenecek iki oturumlu online panel YTB’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.