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HABERLERAvrupa Haberleri

Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andılar

#A-TCKD#Interkulturel Schule Rhein Main#Sultan Can Atıcı
Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andılar

Avrupa–Türkiye Cumhuriyet Kadınları Derneği (A-TCKD), Atatürk’ü sevdiği türkü ve şarkıların icra edildiği bir dinleti eşliğinde andı. Frankfurt’ta eğitim veren çok kültürlü okul IKS’nin (Interkulturel Schule Rhein Main) toplantı salonunda düzenlenen anma toplantısında başta Cumhuriyet’in kuruluşu olmak üzere Atatürk’ün devrimleri, eğitim ve bilime verdiği önem anlatıldı.

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KONUŞMASINDA Atatürk’ün tüm dünyanın saygı duyduğu, çağının ilerisinde bir devlet kurduğunu vurgulayan A-TCKD Genel Başkanı Sultan Can Atıcı, şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca işgalcileri ülkemizden kovmakla yetinmemiş, devrimci ve haklı bir Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. 100’üncü yılına doğru ilerleyen Cumhuriyet’in bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı ve laik niteliklerinin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. A-TCKD olarak biliyoruz ki, kadın, erkek, genç, çocuk hep birlikte aydınlık geleceğimize, bıraktığı emanete sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacağız.”

Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andılar
MODERNLEŞME SÜRECİNİN DÖNÜM NOKTASI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 200 yıllık modernleşme sürecinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkonsolos Erdem Tunçer de Atatürk’ü anma etkinliklerini ‘matem havasında’ değil, onun eserlerinin değerini bir daha hatırlamak, daha iyi anlamak, ülkemizi, devletimizi, milletimizi daha ileri taşımak için bir fırsat ve esin kaynağı olarak değerlendirmenin önemi vurguladı. Tunçer, konuşmasında “Eğer benim görüşlerim bir gün bilimle çelişirse, bilimi tercih ediniz!” diyebilecek büyüklükte bir lider olduğuna işaret ettiği Atatürk‘ün ‘fikri hür, vicdanı hür nesiller yaratmayı’ hedeflediğini hatırlattı ve anma toplantısının bir Türk vatandaşının yönetimindeki eğitim kurumunda gerçekleşmesini çok önemli bulduğunu kaydetti.
Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andılar
Anma programında, birkaç yıldır Frankfurt’ta yaşayan bilişim uzmanı Öykü ve Mert Gerçek kardeşler, gitar ve keman eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

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#A-TCKD#Interkulturel Schule Rhein Main#Sultan Can Atıcı

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