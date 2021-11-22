Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andılar

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KONUŞMASINDA Atatürk’ün tüm dünyanın saygı duyduğu, çağının ilerisinde bir devlet kurduğunu vurgulayan A-TCKD Genel Başkanı Sultan Can Atıcı, şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca işgalcileri ülkemizden kovmakla yetinmemiş, devrimci ve haklı bir Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. 100’üncü yılına doğru ilerleyen Cumhuriyet’in bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı ve laik niteliklerinin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. A-TCKD olarak biliyoruz ki, kadın, erkek, genç, çocuk hep birlikte aydınlık geleceğimize, bıraktığı emanete sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacağız.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 200 yıllık modernleşme sürecinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkonsolos Erdem Tunçer de Atatürk’ü anma etkinliklerini ‘matem havasında’ değil, onun eserlerinin değerini bir daha hatırlamak, daha iyi anlamak, ülkemizi, devletimizi, milletimizi daha ileri taşımak için bir fırsat ve esin kaynağı olarak değerlendirmenin önemi vurguladı. Tunçer, konuşmasında “Eğer benim görüşlerim bir gün bilimle çelişirse, bilimi tercih ediniz!” diyebilecek büyüklükte bir lider olduğuna işaret ettiği Atatürk‘ün ‘fikri hür, vicdanı hür nesiller yaratmayı’ hedeflediğini hatırlattı ve anma toplantısının bir Türk vatandaşının yönetimindeki eğitim kurumunda gerçekleşmesini çok önemli bulduğunu kaydetti.Anma programında, birkaç yıldır Frankfurt’ta yaşayan bilişim uzmanı Öykü ve Mert Gerçek kardeşler, gitar ve keman eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.