Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer Swailes oldu

MERKEZİ Almanya’da olan kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir. Bu Genel Kurul’da İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’ni temsil eden Başkan Jale Özer Swailes, Atatürkçü Düşünce Dünya Palatformu’nun da başkanı seçilmiştir” ifadeleri yer aldı. İngiltere ADD Başkanı Jale Swaile, daha öncesinde Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun 2. Başkanlık görevini yürütmekteydi SONUÇ BİLDİRGESİ

Almanya’da tüzel kişiliğini kazanmış olan ADDP, pandemi şartları yüzünden, Almanya’daki pandemi kurallarına uygun olarak çevrimiçi yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye’nin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, yurt dışındaki faaliyetlerine ve çalışmalarına aksatmadan devam edeceğini beyan etti. Toplantıya katılan ADDP üyesi dernek temsilcileri, Atatürkçü düşünceyi dünyanın her bir tarafındaki Atatürkçü derneklerle birlik olarak çocuklara ve gençlere de tanıtmaya kararlı olduklarını, ve bunu gerçekleştirmek için hazır olduklarını belirttiler.