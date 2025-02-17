Atatürk Kupası Pforzheim Türkspor’un

HÜRRİYET
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:31
16 takımın katıldığı Baden Bölgesi Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Pforzheim Türkspor SV Pfingstweide’ı 2-0 yenen Pforzheim Türkspor oldu. Pforzheim Türkspor, kupayı Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin’in elinden aldı.
ALMANYA’nın Pforzheim kenti yakınlarındaki Mühlacker kasabasında düzenlenen Karlsruhe Başkonsolosluğu Bölgesi Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası’na futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Almanya’daki Türk toplumu ve gençler arasında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın eleme maçları 16 Şubat Pazar günü oynandı. Mühlacker Türkspor’un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. 16 Şubat günü Mühlacker Enztalhalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar dört grup halinde saat 20.00’ye kadar sürdü. Çekişmeli ve zevkli geçen maçlara Pforzheim ve Mühlacker halkı büyük ilgi gösterdi.
Final karşılaşmasında Pforzheim Türkspor
SV Pfingstweide’ı 2-0 yenen Pforzheim Türkspor, şampiyonluğunu ilan ederek kupayı Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin
’in elinden aldı. Turnuvada Mosbach Türkspor üçüncü, Pforzheim Fatihspor dördüncü oldu. Pforzheim Türkspor’un kupa ve para ödülünü takım kaptanı Daniel Calo’ye takdim eden ve kupanın manevi önemine dikkati çeken Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin, “Turnuvanın en büyük özelliği Cumhuriyet’imizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün adını taşıması. Sportif faaliyet olmasının ötesinde, Atatürk’ün ismini de yaşatıyor, toplumumuz arasında birlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyoruz” dedi.