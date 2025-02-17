Atatürk Kupası Pforzheim Türkspor’un

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ALMANYA’nın Pforzheim kenti yakınlarındaki Mühlacker kasabasında düzenlenen Karlsruhe Başkonsolosluğu Bölgesi Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası’na futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Almanya’daki Türk toplumu ve gençler arasında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın eleme maçları 16 Şubat Pazar günü oynandı. Mühlacker Türkspor’un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. 16 Şubat günü Mühlacker Enztalhalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar dört grup halinde saat 20.00’ye kadar sürdü. Çekişmeli ve zevkli geçen maçlara Pforzheim ve Mühlacker halkı büyük ilgi gösterdi.

