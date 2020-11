Atar yemeze karşı!

BUNDESLIGA'nın yedinci haftasında son lig şampiyonu Bayern Münih ezeli rakibi Dortmund ile deplasmanda oynayacak. Ligde lider olan Bayern Münih ile takipçisi Dortmund'un mücadelesine boş tribünler tanıklık yapacak. Dortmund'da bu akşam saat 18.30'da oynanacak maç bu yılın en önemli lig mücadelesi olacak. EN ÇOK ATAN VE AN AZ YİYENİN MÜCADELESİ

Ev sahibi Dortmund'un en güçlü yanı savunması. Geri dörtlü ile orta saha arasındaki uyum sayesinde sarı siyahlar altı maçta en az gol yiyen takım olma unvanını kazandı. 6 karşılaşmada sadece iki kez rakip forvete geçit verdiler. Sadece bir maçta kalelerinde gol gördüler. Beş karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan sarı siyahlar, sahasında da rakip forvete gol sevinci yaşatmadılar. İki golü de 2-0 yenildikleri Bielefeld'den yediler. Bu maç sadece sarı siyahlar için değil lig açısından da önemli. Ligde Bayern Münih'i durduracak ve sezon sonuna kadar onunla mücadele edecek en güçlü takım olarak Dortmund gösteriliyor. Dortmund'un kaybetmesi durumunda Bayern Münih önemli ölçüde psikolojik üstünlük de sağlayacak. Dortmund'un galip gelmesini bu açıdan diğer takımlar da ister. Her maçı bol gollü kazanan Bayern Münih'in gücü ise forvetinde. Atak futbolunu tercih etmesinde. Altı maçta 24 gol atmaları da bunu gösteriyor. Maç başına dört gol ortalaması yakaladılar. Boş geçtikleri tek karşılaşma yok. Lig tarihinde 800 kez liderlik koltuğuna oturan Bayern Münih, eğer yenilirse koltuğu Dortmund'a kaptıracak. Sarı siyahlar kazanırlarsa 175. kez liderlik keyfi sürecek. LEWANDOWSKİ VE HAALAND

Ligin en güçlü iki takımın kadrosunda da Bundesliga'nın en iyi iki golcüleri bulunuyor. Bayern Münih'in gol makinesi Polonya'lı Lewandowski ile Dortmund'un Norveçli yıldızı Haaland. İkisi de birbirinden yetenekli. İkisi de kariyerlerinde hiç olmadıkları kadar formdalar. Lewandowski takımının 24 golünden 15'ine doğrudan katkı yaptı. Haaland oynadığı beş maçta 13 golün yedisine doğrudan katkı sundu. Polonyalı golcü 10 kez rakip fileleri havalandırdı, beş kez de arkadaşlarına gol attırdı. Tüm bunları da beş maçta yaptı. Bir karşılaşmada Hansi Flick onu dinlendirdi. Haaland ise beş gol atıp, iki de golün hazırlayıcısı oldu. İki golcü sadece Bundesliga'da değil, Şampiyonlar Ligi'nde de durdurulamıyor. 21 yaşındaki Norveçli Devler Ligi'nde oynadığı üç maçta dört gol atma başarısı gösterdi. 32 yaşındaki Lewandowski ise iki kez gol sevinci yaşadı. Bu akşam oynanacak maçta iki golcünün performansı da merakla beklenecek. İSTATİSTİKLER BAYERN LEHİNE

İki takım şimdiye kadar toplam 125 karşılaşmada birbirilerine rakip oldular. Bu maçların 62'sini Bayern Münih kazandı. Dortmund'un galibiyet sayısı 33. İki takamın 30 maç da berabere sonlandı. Bundesliga'da 102 kez karşı karşıya geldiler. Bundesliga'da Bayern Münih bariz bir üstünlük sağladı. 48 kez sahadan galip ayrılan Bayern Münih, 25 kez de rakibine boyun eğdi. İki takım 29 maçta ise berabere kaldılar. Almanya Futbol Federasyonu Kupası mücadelesinde de ivme yine Bayern Münih'ten yana. 11 maçın yedisini Bayern Münih, dördünü de Dortmund kazandı. Süper Kupa'da yedi maçın dördünü Bayern Münih, üçünü Dortmund alırken, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise üç kez karşı karşıya geldiler. Takımlar birer yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı. Oynanan iki lig kupasının ikisini de Bayern Münih kazandı. Gollerde de üstünlük yine kırmızı beyazlarda. 125 maçta sarı siyahların attığı 154 gole karşılık Bayern Münih 241 gol attı. Dortmund Emre can Kovid-19 salgınına yaklandığı için kadroda yer almayacak.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

BUGÜN

RB Leipzig – Freiburg (15.30)

Union Berlin – Bielefeld (15.30)

Mainz – Schalke (15.30)

Augsburg – Hertha (15.30)

Stuttgart – Frankfurt (15.30)

Dortmund – B. Münih (18.30)

PAZAR

Wolfsburg- Hoffenheim (15.30)

Leverkusen – Gladbach (18.00)