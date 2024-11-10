Ata’mızı her yerde andık

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BAŞKENT Berlin başta olmak üzere, Nürnberg, Hannover, Karlsruhe ile Almanya’nın ve Avrupa’nın diğer kentlerindeki diplomatik temsilciliklerde de Ata’mız saygıyla anıldı. Berlin Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma törenine çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Başkonsolos İlker Okan Şanlı bir konuşma yaptı. Konuşmasına “Cumhuriyet’imizin kurucusu, İstiklal Savaşı’mızın kahramanı, Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde de hiç dinmeyen bir özlem, minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ata’mızın ruhu şad olsun” diyerek başlayan Başkonsolos Şanlı, Ata’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinde Meclis’te bulunan milletvekillerine yönelik olarak Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan kısa bir alıntıyı da paylaştı:

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‘KURŞUNLARIM BİTİNCE...’

“İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Milli Meclis’e davet etmedim. Herkes kararında hürdür, bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu kutsal davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Herkes gitse dahi, asker Mustafa Kemal olarak mavzerimi elime alır, fişeklerimi göğsüne dizer, bir elime de bayrağımı alır, bu şekilde Elmadağı’na çıkar, orada kurşunum bitene kadar vatanımızı müdafaa ederim. Kurşunlarım bitince bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim.”

‘EN İYİ BİÇİMDE ANLATMALIYIZ’

Başkonsolos Şanlı, şöyle devam etti: “Hepimiz Atatürk’ümüzün mücadelelerle dolu hayatından gereken dersleri çıkarabilmeliyiz. O’nu ve eserlerini, çocuklarımıza en iyi biçimde anlatabilmenin yollarını aramalıyız. Almanya’da anavatanımızdan uzakta olduğumuz için bu vazifenin önemi daha da belirginleşmektedir. Lütfen bu konuda sahip olduğunuzu bildiğim hassasiyeti devam ettirelim ki, gelecek kuşaklarımız da Cumhuriyet’imize gereğince sahip çıkabilecek bilinç düzeyine erişebilsinler. Zira, şüphemiz yoktur ki, Türk çocukları atalarını ve tarihlerini daha iyi öğrendikçe ve anladıkça hem bugünlerine hem geleceklerine daha özgüvenle bakabileceklerdir.”

Berlin Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

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Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin ise şunları söyledi: “10 Kasım biz Türkler için çok önemli, özel müstesna ve gurur günü. Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş, yeri doldurulamaz bir devlet adamı. Tüm ömrünü Türkiye ve Türk insanı için vakfeden müstesna bir insan. Ölümünden 86 yıl sonra bu şekilde anılan bir lider, devlet adamı yoktur. 10 Kasım günlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, ideallerini incelemek, genç nesillerimize aktarmak ve elbette bıraktığı eseri sonsuza kadar yaşatmak kararlılığımızı vurgulamak için bir vesile olarak görüyorum. Saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”Hannover Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen anma törenine de çok sayıda kişi katıldı. Başkonsolos Yusuf Arıkan burada yaptığı konuşmada “Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. Mustafa kemal Atatürk, Batı’nın en gelişmiş devletlerinin işgaline uğramış olan Anadolu’da ulusuyla birlikte bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Atatürk devrimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma dönemidir. Atatürk’ü gerçek anlamda anmanın, kurduğu Cumhuriyet’e ve ilkelerine sahip çıkmakla mümkün olduğunu biliyoruz. Başta Ata’mız olmak üzere, silah arkadaşlarını, ülkemizin birliği ve güvenliği için canlarını veren aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.Nürnberg Türk Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreninde konuşan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, Atatürk’ün sadece Türkiye için değil, tüm dünya liderleri için örnek bir insan olduğunu vurguladı: “10 Kasımlar, Ata’mızı anmamızın yanı sıra onun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkma ve ona duyduğumuz minnettarlığı ifade etme vesilesidir. Atatürk, büyük bir komutan, ileri görüşlü bir lider, vizyon sahibi bir devlet adamıdır. Aynı zamanda milletine başöğretmenlik yaparak gerektiğinde alfabeyi öğreten bir Ata’dır. Ata’mız, zor şartlarda yürütülen Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmiş, bir milleti ayağa kaldırmış, yokluk içinde büyük bir savaş yürütmüş, verilen mücadeleden de zaferle çıkmış, yaptığı köklü devrimler ve uygulamaya koyduğu reformlarla da modern Türkiye Cumhuriyeti’ni 101 yıl önce kurmuş, bizlere emanet etmiştir. Bugün Türkiye’nin dış politikasının temelini oluşturan ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini de Ata’mıza borçluyuz.”