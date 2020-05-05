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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 05.05.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Atalanta Valencia maçı için flaş açıklama! ‘4 kez birbirlerine sarıldılar’

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Atalanta Valencia maçı için flaş açıklama! ‘4 kez birbirlerine sarıldılar’
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İtalya ve İspanya'da corona virüsün yayılma hızını arttırdığı düşünülen Atalanta-Valencia maçı için flaş bir açıklama geldi.

Corona virüsü salgınının boyutu tahmin edilemeden önce Şampiyonar Ligi’nde oynanan Atalanta-Valencia maçı için tartışmalar devam ediyor. Son olarak Valencia’nın 30 yaşındaki sol beki Daniel Wass mücadele ile ilgili yaptığı yorumda ”Atalanta’ya karşı o maçı oynamak berbat bir durumda. O maçtan sonra birçok oyuncu hastalandı” ifadelerini kullanmıştı. 19 Şubat’ta San Siro’da oynanan mücadelede Atalanta Valencia’yı 4-0 mağlup etmişti.

’40 BİN TARAFTAR BİRBİRİNE SARILARAK ÖPTÜ’
Marca’da yer alan habere göre; virüsün yayılmasını tetiklediği düşünülen karşılaşma için Bergamo’daki Giovanni Hastanesi direktörü Lorini de çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Durumu kabul eden bir açıklama yapan doktor, ”Eminim o maçta 40 bin taraftar birbirine sarılarak öptü. Maçta 4 gol oldu ve bu durumun 4 kez tekrarlandığını düşünüyorum. Bu inanılmaz bir etki olur” dedi.

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