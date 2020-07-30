At kafalı maske güldürdü
İngiltere’nin Portsmouth kenti yakınlarındaki sahil kasabası Bognor Regis’te, bir Türk marketine at kafası şeklindeki maskesiyle giren müşteri, komik ve neşeli anlar yaşattı.
İNGİLTERE’de koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, 24 Ağustos’tan itibaren kapalı mekânlara girerken, maske takmak zorunlu hale getirildi. Ancak Bognor Regis’te, Hasan Gülşen’in 7 yıldır işlettiği Sibel Süpermarket adlı markete giren bir müşteri, maske takmayı farklı bir boyuta taşıdı. Akşam saatlerinde yanındaki iki çocukla birlikte 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın başında bir at kafası maskesiyle markete girdi. Şaşkınlık yaşayan marketin sahibi Hasan Gülşen, “Bizim sürekli müşterilerimizden olabilir. Sıkıntılı bir dönemde neşeli bir an geçirdik” diyerek müşterisine teşekkür etti.
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