At kafalı maske güldürdü

İNGİLTERE’de koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, 24 Ağustos’tan itibaren kapalı mekânlara girerken, maske takmak zorunlu hale getirildi. Ancak Bognor Regis’te, Hasan Gülşen’in 7 yıldır işlettiği Sibel Süpermarket adlı markete giren bir müşteri, maske takmayı farklı bir boyuta taşıdı. Akşam saatlerinde yanındaki iki çocukla birlikte 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın başında bir at kafası maskesiyle markete girdi. Şaşkınlık yaşayan marketin sahibi Hasan Gülşen, “Bizim sürekli müşterilerimizden olabilir. Sıkıntılı bir dönemde neşeli bir an geçirdik” diyerek müşterisine teşekkür etti.