Asya için yardım pikniği

Blackheath Common Park’ta, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü kutlamasına ve yardım etkinliğine, geçen hafta göreve başlayan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ile Konsolos Buket Kop da katıldı. Konsey Başkanı Ayşe Osman, Zafer Bayramı kutlama programında 10 aylık Asya bebeğe destek için piknik etkinliği düzenlediklerini söyledi. Ayşe Osman, “Bu önemli günde pikniğe gelen ve destek veren duyarlı toplumumuza gönülden teşekkür ederiz” dedi. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin



KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin de, “Londra’da ilk görev haftam. Kıbrıs Türk diasporasının en yoğun ve güçlü olduğu bir yerde bulunmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Yeni gelen diplomat arkadaşlarla bu ilk etkinliğimiz. Tam bir ekip olarak burada hazır bulunduk. Kıbrıs Türk insanının böyle bir olay karşısında tek yumruk olarak bir arada bulunması ve güçlü desteği beni çok duygulandırdı. İnşallah amacına ulaşacaktır” diye konuştu. Pikniğe katılanlar koronavirüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra tekrar bir araya gelirken, toplanan bağışlarla Asya’nın tedavisi için katkıda bulundular. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Leyla Kemal ve Konsey Başkanı Ayşe Osman katılımcılarla bir süre sohbet etti.