Asya turuna Konya’da mola

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ALMANYA’da yaşayan acil tıp teknisyeni Uwe ve doktor olan eşi Jule Raschke çifti, Himalayalar’ı görebilmek için nisan ayında bisikletleriyle tura çıktı. Bu sürede 7 bin 700 kilometre pedal çevirerek 7 ülke gezen çift, Türkiye’ye vardı. Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından bir otelde misafir edildi. Almanya’da acil tıp teknikeri olarak çalıştığını belirten 38 yaşındaki Uwe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin isteğini geri çevirmeyerek bu tura çıkmaya karar verdiklerini söyledi. Nisanda yolculuğun başladığını, yolun çok karlı ve soğuk olduğunu aktaran Uwe, şöyle konuştu: “Yaklaşık 7 bin 700 kilometre pedal çevirerek Türkiye’ye geldik, 7 ülkeyi gezdik. Türkiye’de geldiğimiz bu güzel şehirden sonra Kapadokya ile Van Gölü’ne gitmeyi düşünüyoruz. Sponsorumuz yok bu tur için ama biriktirdiğimiz parayla bu yolculuğa çıktık. Tur esnasında daha önce bizi böyle otelde ağırlayan olmamıştı, burada güzel yemekler yedik, Türk misafirperverliği gerçekten bir başka.”