Asu Maralman’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’!

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MARMARA Üniversitesi Mezunları ve Akademisyenleri Derneği’nin, İstanbul’daki Şamil Vakfı lokalinde düzenlenen ödül töreninde müzik tarihimizin usta sanatçıları Asu Maralman ve Doğan Canku, Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldüler. 2009’dan bu yana yaz aylarında Londra’da, kışları İstanbul’da yaşayan Asu Maralman aranjman, arabesk, çok sesli sanat musikisi, disko, tekno, rap gibi moda akımlara kapılmayıp, Şanar Yurdatapan, Atilla Özdemiroğlu, Selmi Andak, Bora Ayanoğlu, Ülkü Aker, Çiğdem Talu gibi ülkemizin usta besteci, söz yazarı ve aranjörleriyle çalıştı. Sabah Ola Hayrola, Bağrı Yanık Dostlara, Bal Gibi Olur, Yollar, Toprak ve Ana, Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm, Bana Güzel Bir Şey Söyle, Şarkılar Yazdım, Aşk Çiçeği, Kandıramazsın, Recep, Kimine Hay Hay, Kimine Vay Vay, İnsana İnsan Gerek gibi bütün yurdu kucaklayan eserleri topluma sevdiren Maralman, en çok büyük ozanımız Yunus Emre’den etkilendiğini beyan etmişti.

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BUGÜN ASU MARALMAN’IN DOĞUM GÜNÜ

20 Şubat 1948’de doğan Asu Maralman piyanoyla çocukluk yaşlarında tanışmış ve küçük yaşlarda şan eğitimine başlamış. 1961 yılında düzenlenen Caddebostan Ses Yarışması’nda birinci olduktan sonra usta caz müzisyeni Önder Bali yönetimindeki Boğaziçi Orkestrası ile çalışmaya başlamış. Edith Piaf, Mireille Mathieu gibi şarkıcıların eserleri başta olmak üzere 12 dilde şarkı söyleyebilen Maralman, ilk plağını 1971 yılında kaydetmiş. 66 yıllık sahne deneyimini birçok 45’lik plakla yoğuran Maralman, Bağrı Yanık Dostlara (1980), Ümit Çeşmesi (1985), Eski Kırkbeşlikler (2000) albümlerine de imza attı. Şan sanatçılığının yanı sıra İki Aile (2006) gibi televizyon dizileriyle birlikte Bedel (2015), İffet (2011), Umut (2009), Beşinci Boyut (2005), Çizmeli Kedi (1976) gibi sinema filmlerinde de oyuncu olarak rol aldı. Asu Maralman, Yönetim Kurulu Başkanlığını Önder Şahan’ın yaptığı Londra’daki Limehouse Library Hotel’i de 3 Eylül tarihinde ziyaret etmişti. Her bir odası Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Mimar Sinan, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Tolstoy, Charles Dickens, Cervantes, Sokrates, Galileo Galilei, Mozart gibi edebiyat, kültür, sanat, bilim, felsefe ve siyasete önemli katkılarda bulunmuş 75 şahsiyete adanan otelde müzik eğitmeni Sedat Sarıcı ile de birlikte çalıp söylemiş, dertleşmişlerdi.