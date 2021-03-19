AstraZeneca’ya kaldığı yerden devam

DAHA önce sırası geldiği için aşı olacağını açıklayan Baden Württemberg eyaletinin 72 yaşındaki Başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller), örnek olmak amacıyla 19 Mart Cuma günü Stuttgart Liederhalle’deki aşı merkezinde AstraZeneca aşısı olacağını duyurdu. Federal Sağlık Bakanlığı da kaybedilen zamanı telafi edebilmek için aşılama kampanyasına hız verileceği açıklaması yaptı. Nisan ayından itibaren aile hekimlerinin aşı sürecine dahil edileceği kaydedildi.



SORUNLARA YOL AÇMADAN ÖNLENEBİLİYOR

Diğer yandan Almanya’daki Greifswald Üniversitesi’ndeki bilim insanları AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde pıhtılaşmayı harekete geçiren bir savunma direnci oluştuğunu, normalde yara iyileşmesi sürecinde ortaya çıkan bu durumun tromboz tedavisinde kullanılan ilaçlarla sorunlara yol açmadan önlenebileceğini açıkladı. Özellikle beyin ve akciğer bölgesinde pıhtılaşmaya sebebiyet verdiği şüphesi doğan AstraZeneca aşısı geçici olarak durdurulmuş,

konuyu araştıran Avrupa İlaç Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü, yararı zararından çok daha büyük denilerek yeniden kullanılması için onay vermişti.