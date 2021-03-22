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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

AstraZeneca’ya güven azaldı

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AstraZeneca’ya güven azaldı

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiasıyla birçok Avrupa ülkesinde geçici olarak durdurulduktan sonra Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) tavsiyesiyle yeniden yapılmaya başlanan AstraZeneca aşısına halkın güveni azaldı.

Yougov kamuoyu araştırma şirketi tarafından bazı Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmaya katılanların önemli bölümü aşıya güvenmediklerini belirtti. Almanya’da Başbakan Angela Merkel de dahil olmak üzere birçok siyasetçi sırası geldiğinde Astrazeneca aşısı yaptıracaklarını açıklamasına rağmen, halkın önemli bölümü bu aşıya karşı temkinli yaklaştı. Almanya’da pıhtılaşma iddialarından önce AstraZeneca’ya güvensizlerin oranı yüzde 15 iken bu oran son yapılan ankette yüzde 55’e çıktı. Ankete katılanların sadece yüzde 32’si AstraZeneca’ya güvendiklerini, geri kalanı ise aşı konusunda kararsız olduğunu belirtti. AstraZeneca’ya en az güven ise Fransa’da tespit edildi. Fransızların yüzde 61’i bu aşıya güvenmediğini söyledi. AstraZeneca’ya olan güven Avrupa genelinde düşerken, birçok ülkede ortalama yüzde 40 oranında güvensizlik oluştu.

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