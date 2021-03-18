AstraZeneca kararını savundu

Spahn, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada aşılama kampanyasındaki denetimin işlediğini belirterek, “Bu, dikkat ettiğimizi gösteriyor. Bildirilen olayları ciddiye alıyoruz ve kontrol edilecek bir şey varsa onu da kontrol ediyoruz” ifadesini kullandı. Jens Spahn, bu uygulamanın, aşılara olan güveni artırması gerektiğini belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), AstraZeneca aşısı konusunda nasıl devam edileceğine ilişkin bir ilk değerlendirme yapmasını beklediğini dile getiren Spahn, “AstraZeneca kullanılmayacaksa da bunu şu an için bilmiyoruz ve pek olası da değil. O zaman çözümler bulmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın da olduğu birçok Avrupa ülkesi, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.