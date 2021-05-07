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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 07.05.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

AstraZeneca için ‘aşı önceliği sırası’ kaldırıldı

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AstraZeneca için ‘aşı önceliği sırası’ kaldırıldı

Almanya’da AstraZeneca aşısına yönelik öncelik sıralaması kaldırıldı. Federal hükümet ve eyaletler bu konuda aldıkları ortak kararla isteyene AstraZeneca aşısı yapılmasının yolunu açtı. Bundan sonra isteyen herkes sırası gelmediği halde doktora giderek gerekçe göstermeden AstraZeneca aşısı yaptırabilecek.

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn, alınan kararı ‘pragmatik esneklik’ olarak değerlendirdi. Alınan karara göre ilk aşıyla ikinci aşı arasındaki süreyi de doktor belirleyecek. Ancak aşı sıralaması diğer aşılar için geçerli olmaya devam edecek. Koronavirüs aşıları arasında en tartışmalı aşı olan AstraZeneca’nın beyin damarlarında pıhtılaşmaya yol açtığı haberleri nedeniyle bu aşıya olan ilgi azalmıştı. Almanya’da 9 Mart’ta hayatını kaybeden Türkiye dostu Anna Ottmann’ın ölüm nedeninin, yapılan otopsi sonucu AstraZeneca’ya bağlı kan pıhtılaşması olduğu kesinlik kazanmıştı. Bu nedenle aşılar özellikle 60 yaş üstündekilere yapılırken gençlerin de doktorlarla görüşülerek aşı yaptırabilecekleri belirtildi.

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