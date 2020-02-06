Assange için ‘özgürlük’ istediler

ALMANYA eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Sol Parti Federal Meclis milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya eski Federal İçişleri Bakanı Gerhart Baum ve yazar Günter Wallraff düzenledikleri ortak basın toplantısında, hükümetin Assange’ın serbest bırakılması konusunda İngiltere ile görüşmesini istediler. Assange’a hukuki hakların tanınmadığını belirten eski Bakan Gabriel, Assange olayında siyasi baskılar nedeniyle hukuk devletin rolünün geride planda kaldığının da altını çizdi. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise Assange’ın 2012 yılından beri kişisel olarak tanıdığını ve ziyaret ettiğini belirterek “Davasını da Londra’da izledim. Federal hükümet duruşmaları izlemeli ve Assange için devreye girmeli. Assange fiziki ve psikolojik olarak cezaevinde kalacak durumda değil” dedi.





‘4. GÜÇ TEHLİKEYE GİRER’

Assange’ın serbest bırakılması için kurulan inisiyatife öncelik eden yazar Günter Wallraff ise “Burada söz konusu olana sadece Assange değil, basın özgürlüğü ve gazetecilerin serbestçe mesleklerini yapabilmeleri Eğer gazeteciler devletin suçunu yazmaya korkarsa veya yazdığı taktirde bunu hayatıyla öderse dördüncü güç tehlikeye düşer” dedi.

ABD İADESİNİ İSTİYOR

Geçen nisandan beri Londra’nın kuzeyinde sıkı korunan bir cezaevinde tutulan Assange’ı ABD, devlet sırlarını ifşa etmekle suçlayıp iadesini istiyor. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi ise, Assange’ın sağlık durumunun kötü olduğuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı.