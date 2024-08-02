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Asrın takası sonrası 13 rehine Almanya’da!

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#Almanya#Rehine#AVRUPADAN HABERLER
Asrın takası sonrası 13 rehine Almanya’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:54

Rusya’nın serbest bıraktığı 4’ü Alman, toplam 13 Batılı rehineyi Köln/Bonn Havaalanı’nda karşılayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Kararın doğru olduğuna inanıyorum” dedi.

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ASRIN takası sonucu serbest bırakılan 13 rehineyle duygusal anlar yaşayan Scholz, “Hepsi sağ salim geldi. Formaliteler tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecekler. Hepsine gereken yardım yapılacaktır. Bu insanların çoğu, yaşamlarını ve sağlıklarını kaybetme korkusu yaşadı. Bu durumun çok açık biçimde dile getirilmesi gerekir. Biz bu insanlara tedirginliklerinden kurtulma olanağı sağladık” dedi. Scholz, Almanya’nın başkenti Berlin’de Çeçen kökenli bir Gürcü’yü öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Rus ajan Vadim Konoshchenok’un birkaç yıl sonra serbest bırakılması kararının kimse için kolay olmadığını belirterek, “Özgürlüklerine kavuşan bu insanlarla konuştuktan sonra bu alandaki şüpheler kayboluyor” dedi.

Asrın takası sonrası 13 rehine Almanya’da

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‘KARAR DOĞRUYDU’
Almanya Başbakanı, tutukluların takası kararının yerinde ve doğru olduğunu savundu. Federal hükümet için Alman vatandaşlarının güvenliği sorumluluğu ve ABD ile dayanışmanın bu kararın verilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da, Berlin’in Vadim Konoshchenok’un erken serbest bırakılması kararında Rusya ve Belarus’ta tutuklu bulunan kişiler ile serbest bırakılan diğer rehinelerin yaşamlarından duyulan tedirginliğin etkin rol oynadığını belirtti. Buschmann, “16 insan için bugün yeni bir yaşam başlamıştır. Hepsi de doğrudan veya dolaylı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutsaklarıydı” dedi. Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un tutsaklar takası ile ilgili gelişmelerden ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz’i önceden haberdar ettiği de açıklandı.

Asrın takası sonrası 13 rehine Almanya’da

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#Almanya#Rehine#AVRUPADAN HABERLER

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