‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

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TİYATRO Frankfurt, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy’un 2 perdelik komedi oyunu ile perdesini açıyor. ‘Aşkımızın Son Durağı’, 10 Aralık’ta Frankfurt Gallustheater’da gerçekleşecek prömiyerin ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye’de sahnelenecek. Büyük bir heyecan ve özveri ile hazırlanan ve emekli tiyatrocu bir karı kocanın, önünden vızır vızır trenlerin geçtiği İstanbul’un bir banliyö semtindeki evlerinin garajında oluşturdukları sanat akademisinin öyküsünün anlatıldığı oyun, klasik Ferhan Şensoy mizahının inceliklerini taşıyor.