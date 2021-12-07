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‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

#Almanya#Frankfurt#Tiyatro Frankfurt
‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

Tiyatro Frankfurt, Ferhan Şensoy’un yazdığı ‘Aşkımızın Son Durağı’ adlı komedi oyununun prova çalışmalarını tamamladı. Oyun, ilk olarak Frankfurt Gallus Tiyatrosu’da 10- 11-12 Aralık’ta sahnelenecek.

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TİYATRO Frankfurt, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy’un 2 perdelik komedi oyunu ile perdesini açıyor. ‘Aşkımızın Son Durağı’, 10 Aralık’ta Frankfurt Gallustheater’da gerçekleşecek prömiyerin ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye’de sahnelenecek. Büyük bir heyecan ve özveri ile hazırlanan ve emekli tiyatrocu bir karı kocanın, önünden vızır vızır trenlerin geçtiği İstanbul’un bir banliyö semtindeki evlerinin garajında oluşturdukları sanat akademisinin öyküsünün anlatıldığı oyun, klasik Ferhan Şensoy mizahının inceliklerini taşıyor.

‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta
‘ÇOK EMEK VERDİK’
“Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Ferhan Şensoy’u Frankfurt’ta bir kez daha yaşatacağız” diyen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, şunları söyledi: “Pandemi süresince oyunun provalarını ben ve ekibim her hafta online ya da koşullar elverdiğince yüz yüze aksatmadan yaptık ve sonunda izleyiciyle buluşmaya hazırız. Ekip olarak çok heyecanlıyız, çok emek verdik. Çünkü biliyoruz ki, sanata ve mizaha toplum olarak çok ihtiyacımız var. Frankfurt’ta Türkçe tiyatronun en güzel kalemlerinden birini bizim yorumumuzla izlemek isteyen herkesi 10/11/12 Aralık’ta Gallus Tiyatrosu’na bekliyoruz. Biz provalar süresince çok eğlendik, izleyenleri de eğlendireceğimizin garantisini veriyoruz.”
‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta

‘Aşkımızın Son Durağı’ Frankfurt’ta
‘2G+’ KURALI GEÇERLİ
Almanca üst yazı ile gösterilecek oyunun yönetmenliğini ise Tiyatro Frankfurt ekibi üstlendi. Kostüm tasarımı Tomris Kuzu’nun, müzikler ise usta müzisyen Can Atilla’nın imzasını taşıyor. Oyunda rol alan oyuncular ise Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Spickermann, Haydar Akarsu, Umut Kuzu, Hande Uluöz Saraçoğlu, Handan Tıraş ve Aytaç Saraç. Salgın nedeniyle ‘2G+’ kuralının geçerli olacağı oyunun biletleri www.gallustheater.de adresinden temin edilebilir.

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#Almanya#Frankfurt#Tiyatro Frankfurt

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