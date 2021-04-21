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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

‘Askıda ekmek’ geleneğini Brüksel’de yaşatıyor

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‘Askıda ekmek’ geleneğini Brüksel’de yaşatıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir Türk’ün işlettiği fırında, Osmanlı’dan bugüne kadar gelen ‘askıda ekmek’ geleneğini yaşatılıyor.

EVERE bölgesindeki fırının sahibi Seçkin Dikmen, ‘askıda ekmek’ geleneğini, 3 yıldır hayırseverlerin de yardımıyla uyguluyor. Dikmen, zengin, yoksul, din, dil ayrımı gözetmeden askıda ekmeklerden herkesin faydalanmasını istediklerini söyledi.

‘Askıda ekmek’ geleneğini Brüksel’de yaşatıyor
Bunun, Osmanlı’dan gelen bir gelenek olduğunu hatırlatan Dikmen, “Tüm müşterilere ramazan pidelerini ücretsiz dağıtıyoruz, onların da hoşuna gidiyor. En azından insanların gönlüne dokunduğumuza inanıyorum” dedi. Ramazan ayı boyunca günde 300 ekmeği ücretsiz dağıtan Türk fırıncı Dikmen, askıda ekmeği görünce insanların aklına ‘iyilik ve güzellik yapma fikrinin’ geldiğini belirterek “Görenler ‘Biz de yardım yapalım’ diyorlar ya da başka hayırlara vesile oluyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor. Halkı buna teşvik etmek lazım. Osmanlı’dan günümüze kalan bu mirası yaşatmamız lazım” diye konuştu.
‘Askıda ekmek’ geleneğini Brüksel’de yaşatıyor

Askıda ekmek uygulamasına katkı sağlayan vatandaşlardan Ramazan Vuran, maddi durumu iyi olmayan kişilere böyle bir yardımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Vuran, herkesi bu uygulamaya destek vermeye çağırdı.

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