Askerlik bedeli düşürülsün!

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YENİ yılda yürürlüğe giren uygulamaya göre askerlik bedelinin 5 bin Euro’dan 6 bin 800 Euro’ya yükseltilmesi vatandaşlarımızın tepkisine neden oldu. Önceki yıllarda askerlik bedelinin 1000 Euro olduğunu belirten vatandaşlarımız aynı uygulamaya geri dönülmesini istedi. Avrupa’da aşırı sağın yükselişe geçtiğini, ekonomik krizin derinleştiğini, fabrikaların işçi çıkardığına dikkat çeken Gemici, “Gençlerimizin ülkemizle bağlarının sürmesi, aidiyet duygusu daha değerlidir. Bu durum Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gençler için de geçerlidir. Tüm derneklerimiz gençlerin sesini yetkililere iletmek için harekete geçmelidir” ifadesini kullandı.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYORUZ

Konuyla ilgili vatandaşlarımızın görüşleri şöyle:

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Yüksel Damga (İşçi): Almanya eski Almanya değil. Hayat giderek pahalanıyor, kiralar artıyor. Çocuklarımızın geliri geçimlerine zor yetiyor. Türkiye’ye üç yılda bir izine gidebiliyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimiz kara kara düşünüyorlar. Devletimizin askerlik bedelini 1.000 Euro’ya indirmesini bekliyoruz.

Yılmaz Kılıç (Emekli madenci): Biz vaktiyle 22 bin Mark tutan askerlik bedelini ödedik. Çocuklarımız bizim çektiklerimizi çekmesin, ülkemizle bağları kopmasın.

İbrahim Efe (işçi): Çoğunluğumuz burada işçi olarak çalışıyor ve düşük ücret alıyoruz. Almanyalıyız diye bizi zengin sanıyorlar; sanki biz sokaklardan Euro süpürüyoruz. Oğlum çıraklık eğitimi yapıyor. Devletimiz bir an önce bu sorunu çözmesini istiyoruz.

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Mehmet Çetinkaya (Emekli madenci): Buradaki insanlarımız geçim derdinde. Ülkede ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artıyor. Kimsenin iş garantisi yok. Yaz tatillerinde artan uçak ücretleri yüzenden ülkemize bile gidemiyoruz. Askerlik bedeli 1000 Euro’ya indirilmelidir.

Necla Marangoz (Hemşire): Askerlik bedeli sadece erkeklerin değil, kızların da sorunudur. Bu yüzden evlenemeyen çok gencimiz var. Bedel ücreti ödeyenler çocuklarının eğitiminden, beslenmesinden kısmak zorunda kalıyorlar.