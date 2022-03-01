‘Askerlerinizi geri çekin’

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’ya savaşa derhal son verme ve askerlerini geri çekme çağrısını yineledi. Berlin’de Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile bir araya gelen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna halkına ihanet etmekle suçlarken, “Diyaloğa dön” çağrısında bulundu. Ukrayna’da dramatik bir durum yaşandığını belirten Scholz, “Ukrayna kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilme mücadelesi veriyor. Bunun böyle devam etmesini engellemeliyiz” dedi. Başbakan Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) hayata geçirdiği yaptırımların etkisini göstereceğinden emin olduğunu da söyledi.

ALMANYA VE FRANSA’NIN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİ

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de, Putin’i özgürlüğe ve Avrupa’nın değerlerine karşı savaş sürdürmekle suçladı. Silahlı sürtüşmenin sona erdirilmesi için AB’nin tüm imkânlarını kullanacağını da vurguladı. Bettel, savaşın diplomatik yöntemlerle sonlandırılması için Almanya ile Fransa’nın devreye girmesini de istedi.