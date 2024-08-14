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Askeri üslere sabotaj tedirginliği

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#AVRUPADAN HABER#Köln-Wahn#Geilenkirchen NATO Üssü
Askeri üslere sabotaj tedirginliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:47

Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki Köln-Wahn’da Alman Ordusu’na ait bir yerleşke ile Aachen yakınlarındaki Geilenkirchen NATO üssü, sabotajda bulunulduğu şüphesiyle geçici olarak kapatıldı.

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Hem Köln-Wahn yakınlarındaki Alman askeri üssündeki hem de Geilenkirchen’deki NATO üssündeki içme suyu kuyularında kirlilik saptandığı, bu nedenle de üslerin geçici olarak kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Her iki askeri üstte de içme sularının analiz edildiği ve hem askerlere hem de çalışan sivillere bu kuyulardan da musluklardan da su içmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. İki bölgede de askeri üsler kordon altına alınırken, giriş çıkışlar da yasaklandı. Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü, sabotaj eyleminde bulunulduğundan hareket ettiklerini açıkladı.

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#AVRUPADAN HABER#Köln-Wahn#Geilenkirchen NATO Üssü

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