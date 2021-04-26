Askeri konvoy kaza yaptı, iki asker öldü

Polisten yapılan açıklamada, A2 otoyolunun Dreieck Werder mevkisinde 27 araçtan oluşan askeri konvoyun kaza yaptığı belirtildi. Kazanın Magdeburg istikametine doğru yol alan konvoyu sollayan bir kamyonun aniden sağ şeride girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Kamyonun, ‘Unimog’ tipi askeri araca çarpması sonucu iki Alman askerinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.