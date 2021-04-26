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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Askeri konvoy kaza yaptı, iki asker öldü

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Askeri konvoy kaza yaptı, iki asker öldü

Almanya’da askeri bir konvoyda meydana gelen kazada iki Alman askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, A2 otoyolunun Dreieck Werder mevkisinde 27 araçtan oluşan askeri konvoyun kaza yaptığı belirtildi. Kazanın Magdeburg istikametine doğru yol alan konvoyu sollayan bir kamyonun aniden sağ şeride girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Kamyonun, ‘Unimog’ tipi askeri araca çarpması sonucu iki Alman askerinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

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