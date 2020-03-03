Askeri İstihbarat Teşkilatı raporu açıkladı... Orduda aşırı sağcı...

MAD’in meclise sunduğu raporda, aşırı uç şüpheli sayısı 743 olarak yer alırken şüpheliler arasında ‘İmparatorluk Vatandaşı Örgütü’ üyesi olduğundan şüphelenilen 34 kişinin inceleme altına alındığı kaydedildi. Orduya sızan aşırı solcu şüpheli sayısı 11 kişi olarak açıklanırken, radikal örgütlerle ilişkili şüpheli sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Alman ordusuna mensup yabancı örgüt üyesi şüpheli sayısı ise 37 olarak açıklandı. Askeri istihbaratın hazırladığı raporda orduda yeni sağ yapılanmaya da işaret edildi. Özellikle aşırı sağcı AfD’ye yönelmelerin arttığı kaydedildi.